Colega mata adolescente de 14 anos com tesoura dentro de sala de aula

Uma adolescente de 14 anos foi morta na manhã desta 5ª feira (8.maio), dentro de uma sala de aula de uma escola particular em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Melissa Campos foi atingida no tórax com uma tesoura por um colega da mesma idade, durante a aula.

Segundo informações do portal R7, um professor que cursa medicina tentou prestar os primeiros socorros antes da chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas a estudante já não apresentava sinais vitais. Melissa era filha do coordenador da instituição de ensino.

O autor do ataque fugiu logo após o crime. Ainda não há confirmação sobre o que teria motivado a agressão. Polícias Militar e Civil, além da Guarda Municipal, foram acionadas e estiveram no colégio, que suspendeu todas as atividades por tempo indeterminado. O caso é investigado.