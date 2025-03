Jovem presa por matar pai com facada diz ter sido abusada por ele

Daniela Moraes de Souza, de 22 anos, presa em flagrante após matar o pai com uma facada no peito em Mundo Novo , alegou durante interrogatório que o crime foi motivado por abusos sexuais sofridos desde a infância, além de uma dívida.

O delegado Alex Junior da Silva, responsável pelo caso, confirmou que essas alegações serão investigadas, mas destacou que Daniel Pereira de Souza, de 47 anos, já possuía condenação por estupro de vulnerável contra a enteada da jovem, ocorrido em 2006.

O homicídio ocorreu na noite de 2ª feira (17.mar.25) no Bairro Fleck, após discussão entre pai e filha sobre cobrança de dívida. Segundo relatos, a briga escalou quando Daniela pegou uma faca e desferiu um golpe fatal no tórax de Daniel. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos146.

A Polícia Civil coletou imagens do local e ouviu testemunhas. Daniela apresentava comportamento agressivo durante a abordagem policial e foi algemada. "No interrogatório, a autora alegou que, além da cobrança da dívida, o que motivou o crime foi uma série de abusos sexuais que ela teria sofrido por parte do pai desde os 9 anos de idade. No entanto, esses fatos não são de conhecimento da polícia até o momento. Vamos investigar essas alegações durante a instrução do inquérito", disse o delegado.

Sobre o histórico de Daniel, o delegado revelou: "Porém, durante apurações foi descoberto que Daniel tinha uma condenação por estupro de vulnerável contra a enteada, irmã da acusada, praticado em meados de 2006". Daniela responderá por homicídio simples, mas a qualificação do crime dependerá das provas coletadas.