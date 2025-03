Daniela Moraes de Souza, de 22 anos, foi presa acusada de matar o próprio pai, Daniel Pereira de Souza, de 47 anos, após uma discussão na noite da 2ª.feira (17.mar.25), em Mundo Novo (MS).

A polícia diz que a filha desferiu uma facada contra o peito do pai em casa, na Rua Dom Pedro Primeiro, no Bairro Fleck. "Ela estaria embriagada, teria engerido álcool durante a tarde e teria depois da discussão desferido um golpe na região do coração, do peito, do tórax do pai", disse o Delegado Dr Alex em entrevista ao site Maranata Notícias em vídeo publicado no Facebook. Eis:

O Corpo de Bombeiros foi chamado e socorreu Daniel, que foi encaminhado ao hospital, mas morreu no trajeto.

Ela foi presa em flagrante por homicídio doloso e alegou que o pai teria abusado dela no passado, mas o delegado explicou que são alegações sem materialidade que ainda serão apuradas.