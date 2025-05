Colisão frontal entre caminhão e Toro mata casal na BR-262

Grave acidente registrado na tarde desta 3ª feira (20.maio.25) resultou na morte de duas pessoas na BR-262, em Campo Grande. A colisão ocorreu no trecho entre o Indubrasil e a saída para Sidrolândia, envolvendo uma caminhonete Fiat Toro e um caminhão carregado com bebidas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos colidiram de frente no quilômetro 362 da rodovia, nas proximidades de uma empresa de materiais elétricos. Com o impacto, a Fiat Toro foi completamente destruída, deixando os ocupantes presos às ferragens. As vítimas, um homem e uma mulher, morreram no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o resgate, mas apenas puderam constatar os óbitos. A retirada dos corpos exigiu o uso de ferramentas especializadas devido à gravidade do impacto.

A rodovia foi totalmente interditada para o atendimento da ocorrência, causando um congestionamento de aproximadamente dois quilômetros.