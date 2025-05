Maria, que perdeu a mãe e o bebê em acidente, também morre no hospital

Maria Isabel de Oliveira Souza, de 23 anos, morreu na noite da 3ª feira (6.mai.25) na Santa Casa em Campo Grande (MS).

A jovem estava internada desde a manhã da terça, após ser regatada com vida de um acidente violento no cruzamento da Avenida Rouxinol com a Rua Cândido Lima de Barros, no Bairro Tiradentes.

Maria estava na garupa de uma Honda Biz conduzida pela sua mãe, Patrícia Helena Lopes de Oliveira, de 48 anos, que furou o 'Pare', no cruzamento da Lima Barros com a Rouxinol e foi atingida por um Fiat Fiorino.

O impacto arremessou mãe e filha há vários metros. Os capacetes delas se desprenderam, mas ambas foram resgatadas com vida.

O carro era conduzido por um jovem de 19 anos, que com a batida, perdeu o controle e colidiu com um poste de iluminação pública. A parte frontal do carro ficou destruída, o para-brisa quebrou com a força do impacto e o airbag foi acionado. Entretanto, ele não se feriu.

As ocupantes da moto, porém, tiveram ferimentos graves ao serem arremessadas ao solo. Patrícia morreu pouco depois de chegar ao hospital. Maria, que estava grávida de 7 meses, perdeu o bebê e seguia lutando pela vida até o início da noite, quando veio a óbito pela gravidade dos ferimentos.

Mãe e filha entram para a estatística de vítimas fatais no trânsito da capital, que passou de 17 para 20 nesta semana.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como desobediência e prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor.