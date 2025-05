Homem morre em MS após levar facada da esposa e mulher alega acidente

Um homem de 51 anos morreu na noite de sábado (10.maio.25), após ser esfaqueado no peito pela esposa, em Corumbá. A vítima chegou a ser socorrida e levada à Santa Casa, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória ao entrar no centro cirúrgico e não resistiu.

O caso foi inicialmente registrado como "morte por causa indeterminada", decorrente de "fato atípico", mas familiares contestam a versão apresentada à polícia e exigem investigação.

Informações são de que a mulher lavava louça com uma faca na mão quando foi surpreendida por um abraço por trás e, ao se virar assustada, acabou atingindo o marido. A situação teria ocorrido na residência da família, no bairro Maria Leite.

No entanto, no dia seguinte, parentes procuraram a Delegacia de Polícia relatando versões conflitantes, alegando terem sido informados apenas na manhã de domingo (11.maio.25) e que, inicialmente, ouviu da mulher que o marido havia caído no banheiro, o que teria causado a perfuração no pulmão.

Desconfiada, a família apurou que o homem foi atingido por uma facada e questionou a compatibilidade do ferimento com a explicação de acidente. Outro ponto que levantou suspeitas foi a suposta tentativa da companheira de acelerar o sepultamento, sem velório e sem perícia, recusando ajuda dos familiares. A Polícia Civil investiga o caso.