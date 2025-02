Com arma do pai PM, homem fere ex, mata amiga dela e queima loja em MS

Um ataque a uma loja de celulares em Caarapó resultou na morte de uma mulher e deixou outra ferida na manhã do sábado (1º.fev.25). O crime foi cometido por Renan Dantas Valenzuela, de 31 anos, que invadiu o estabelecimento, disparou contra as vítimas e ateou fogo no local antes de tirar a própria vida.

O ataque aconteceu na Avenida XV de Novembro, no centro da cidade. Renan, inconformado com o fim do relacionamento com sua ex-companheira, Karina Korin, de 29 anos, entrou armado na loja onde ela trabalhava. Além de Karina, estavam no local sua amiga, Aline Rodrigues, de 32 anos, e outra mulher, que conseguiu fugir antes dos disparos.

Após uma discussão com Karina, o agressor sacou a arma e atirou contra ela. Em seguida, baleou Aline, que também estava no estabelecimento. Para agravar ainda mais a situação, ele espalhou um líquido inflamável pelo ambiente e ateou fogo. Depois, foi até um cômodo nos fundos da loja e cometeu suicídio com um tiro na cabeça.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e resgataram as vítimas, que foram levadas ao Hospital São Mateus, em Caarapó. Devido à gravidade dos ferimentos, ambas foram transferidas para o Hospital da Vida, em Dourados, a cerca de 52 km de distância.

Karina teve ferimentos graves, mas seu estado de saúde foi considerado estável. Já Aline não resistiu e faleceu no final da tarde, conforme confirmado pela unidade hospitalar.

A Polícia Civil investiga o caso, inicialmente registrado como tentativa de feminicídio, agora também classificado como homicídio. Durante as investigações, a polícia descobriu que a arma utilizada por Renan pertencia a seu pai, que é policial militar. O caso segue em apuração para esclarecer mais detalhes sobre como o agressor teve acesso à arma.