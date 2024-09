Revólver e travesseiro com sangue levam polícia à tentativa de feminicídio

Investigadores da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (Derf) encontraram um revólver calibre 38 durante diligências na região do bairro José Abrão, em Campo Grande. A descoberta ocorreu após um popular ter avistado a viatura policial e informado sobre um volume suspeito localizado próximo à Avenida Euler de Azevedo.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram um travesseiro branco com marcas de sangue. Dentro dele, localizaram o revólver. A equipe da Derf então informou o fato à autoridade policial plantonista, que, em contato com o Ciops (Centro Integrado de Operações de Segurança), verificou se havia algum registro de disparo de arma de fogo ou homicídio recente na capital.

O Ciops confirmou que uma mulher de 60 anos havia dado entrada na Santa Casa de Campo Grande com um ferimento no abdômen causado por um projétil de arma de fogo, embora mais detalhes sobre o caso não estivessem disponíveis naquele momento.

A autoridade policial encaminhou as informações e os itens apreendidos, incluindo a arma, o travesseiro com sangue e munições, à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), para que sejam tomadas as medidas necessárias na investigação, que está em curso.