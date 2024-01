PRF prende na BR-163 suspeito de tentativa de feminicídio no PR

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde desta quarta-feira (10), em Nova Alvorada do Sul (MS), um homem suspeito de tentativa de feminicídio no Paraná.

Os policiais atuavam em ação conjunta com a PRF do Paraná durante buscas de um homem suspeito de esfaquear a esposa, na noite anterior, em São Miguel do Iguaçu (PR).

A equipe localizou o homem conduzindo uma Honda/CB300 na BR-163. Ao ser abordado, durante a entrevista ele logo confessou ter brigado com a esposa e desferido golpes de canivete contra ela.

Ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil em Nova Alvorada do Sul (MS).

Fonte: PRF MS