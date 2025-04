Com diversas passagens, Adriano morre em confronto com a PM na Capital

Um homem de 39 anos morreu após trocar tiros com a Polícia Militar na noite desta 2ª feira (7.abril.25), na Vila Santo Eugênio, em Campo Grande. Identificado como Adriano Antero Batista, ele era foragido da Justiça e possuía diversas passagens criminais. O caso ocorreu durante patrulhamento da equipe da Força Tática da 6ª Companhia Independente da PM.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os policiais avistaram Adriano em uma bicicleta e notaram um volume suspeito em sua cintura. Ao receber ordem de parada, ele abandonou o veículo e correu para o interior de uma casa, deixando para trás uma sacola com porções de entorpecentes e uma balança de precisão.

Durante a incursão na residência, Adriano efetuou dois disparos contra um dos policiais, atingindo a parede. Segundo a polícia, mesmo após receber ordem para soltar a arma, ele voltou a puxar o gatilho, mas o revólver falhou. Em resposta, o militar revidou, atingindo o suspeito no tórax.

Adriano foi socorrido com vida e encaminhado para a UPA Universitário, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre .22, contendo dez munições — sendo duas deflagradas e uma percutida — além de droga e uma balança. A arma do policial também foi recolhida para análise pericial.

O caso foi registrado como homicídio decorrente de intervenção policial.