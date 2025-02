Procurando arma para matar rivais, Magnata morre em confronto em MS

Um homem de 23 anos, identificado pelo apelido de "Magnata", morreu após entrar em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar, na noite de domingo (9.fev.25), no bairro Vila Bela, em Coxim. O suspeito possuía diversas passagens pela polícia, incluindo crimes como roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma e associação criminosa.

De acordo com a PM, a equipe realizava diligências em Sonora quando recebeu informações da inteligência do Bope sobre a movimentação do suspeito. "Magnata" teria se deslocado para Coxim com o objetivo de adquirir uma arma de fogo e planejar ataques contra membros de uma facção rival.

Diante da gravidade da situação, os policiais foram até o local onde o suspeito estava para abordá-lo. No entanto, ele reagiu à aproximação da equipe e efetuou disparos contra os militares, que revidaram. O suspeito foi atingido, desarmado e encaminhado ao hospital de Coxim, mas não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois.

Com ele, foi apreendido um revólver calibre .38. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, organização criminosa e homicídio decorrente de oposição à intervenção policial. A Polícia Civil segue investigando o caso.