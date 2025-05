Corpo de Thácia Paula é encontrado no Rio Aporé e marido está preso

O corpo de Thácia Paula Ramos de Souza, de 39 anos, foi encontrado na tarde desta 4ª feira (14.maio.25) no Rio Aporé, em Cassilândia. A vítima estava desaparecida desde o último domingo (12.maio.25) e o caso é investigado como feminicídio. Equipes da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e da perícia estiveram no local para retirar o corpo, que passará por exame necroscópico.

O principal suspeito é o companheiro de Thácia, de 43 anos, que foi preso temporariamente na 3ª feira (13.maio.25), em uma casa na região central da cidade. Segundo a Polícia Civil, o homem confessou, em relato informal, que discutiu com a vítima por ciúmes após participarem do “Baile do Queijo e Vinho”. Ele afirmou tê-la agredido dentro do carro e levado até uma área isolada às margens do rio, onde, segundo ele, a mulher teria caído na água após uma luta corporal.

As investigações começaram no domingo, ainda no dia do desaparecimento, quando a mãe da vítima procurou a delegacia para registrar o sumiço da filha. No mesmo dia, o companheiro de Thácia também compareceu à unidade policial para relatar a última vez em que esteve com ela.

Durante as primeiras buscas, a polícia encontrou um dos sapatos da vítima próximo ao rio, além de uma mancha de sangue. A perícia foi acionada e o veículo do suspeito foi apreendido, onde também foram localizados vestígios compatíveis com o crime. No decorrer das buscas, um brinco de Thácia foi encontrado no rio e reconhecido por familiares.

Com a confirmação da morte, a Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer todos os detalhes do crime. O caso é tratado como feminicídio e o suspeito permanece preso à disposição da Justiça.