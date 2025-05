Marido é preso por sumiço de esposa que caiu no rio durante briga em MS

Um homem de 43 anos foi preso nesta terça-feira (13.maio.25) em Cassilândia, por suspeita de envolvimento no desaparecimento da companheira, identificada como Thácia Paula Ramos de Souza, de 39 anos. O caso, inicialmente tratado como desaparecimento, passou a ser investigado como feminicídio após o surgimento de indícios de violência.

O desaparecimento foi registrado no domingo (12.maio.25) pela mãe da vítima, que procurou a Delegacia de Polícia relatando que a filha não havia retornado para casa. No mesmo dia, o companheiro da mulher também compareceu à delegacia e informou que os dois estiveram juntos durante a madrugada, após participarem do "Baile do Queijo e Vinho". Ele relatou que houve uma discussão por ciúmes e afirmou tê-la deixado na entrada da cidade.

Durante as investigações, equipes da Polícia Civil, com apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Cassilândia e Paranaíba, além do Núcleo Regional de Inteligência, encontraram um dos sapatos da vítima próximo ao Rio Aporé, na divisa entre Mato Grosso do Sul e Goiás. Uma mancha de sangue foi identificada na região e enviada para análise pericial. No mesmo dia, uma sandália de Thácia também foi localizada às margens do rio, e reconhecida por familiares.

Com base nas evidências, o delegado Rodrigo de Freitas solicitou mandado de prisão temporária e de busca contra o suspeito, que foi capturado na manhã desta terça em uma residência no centro de Cassilândia. O Ministério Público deu parecer favorável e o Judiciário autorizou a medida.

Segundo relato informal do próprio suspeito à polícia, o casal discutiu durante a festa e, após deixarem o local juntos, ele a agrediu no carro e a levou até uma área isolada às margens do Rio Aporé. No local, teriam entrado em luta corporal e, de acordo com a versão apresentada, Thácia caiu no rio.

Equipes do Corpo de Bombeiros seguem realizando buscas no Rio Aporé. Nesta terça-feira, um brinco pertencente à vítima foi encontrado na água e reconhecido pela família.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam e reforçou a importância da colaboração da população. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais oficiais, com garantia de sigilo.