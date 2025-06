Criança de 2 anos pega arma do pai e mata mãe acidentalmente em MS

Deborah Rodrigues Monteiro, de 27 anos, morreu após ser atingida por disparos acidentais feitos pelo próprio filho, de apenas 2 anos, na noite de 6ª feira (13.jun.25), em Rio Verde de Mato Grosso.

O caso ocorreu enquanto Deborah estava sentada à mesa ao lado do marido, de 56 anos, em sua residência. Sobre a mesa estava uma pistola 9 milímetros, de onde a criança pegou a arma durante um momento de distração dos pais. Em seguida, dois tiros foram disparados, atingindo a jovem na mão e no peito.

Imagens de câmera de segurança instaladas na casa registraram toda a ação. Nas gravações, é possível ver o menino pegando a arma e efetuando os disparos. Após o ocorrido, a criança corre e abraça a mãe, que ainda tenta caminhar, mas cai na varanda da casa. O pai recolhe a arma logo depois.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que chegou a ser encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar apreendeu a arma, um carregador com 19 munições e dois projéteis deflagrados. O marido de Deborah foi conduzido à delegacia, onde o caso foi registrado como homicídio culposo – quando não há intenção de matar.

As autoridades devem investigar as circunstâncias da posse e do armazenamento da arma, além da conduta dos responsáveis pela criança.