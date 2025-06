VÍDEO: Ônibus atropela duas crianças em bicicleta; uma morre e outra está internada

Um ônibus fretado atropelou duas irmãs que andavam de bicicleta a caminho da escola em Ribeirão Preto (SP), na manhã desta sexta-feira (13). A menina de 3 anos morreu no local e a irmã, de 12, foi socorrida em estado grave.

O acidente aconteceu por volta das 8h, na Rua Palmiro Bim, no bairro Parque dos Pinus. Câmeras de segurança registraram o momento em que o ônibus faz uma curva e atinge as crianças.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros. A pequena Yasmim Alice Mendonça não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital.

A irmã dela, Bruna Maira, foi levada ao Hospital das Clínicas e passou por cirurgia. Seu estado de saúde ainda é considerado grave. Assita:

Devido ao acidente, parte das vias próximas foi interditada pela RP Mobi, empresa responsável pelo trânsito na cidade. As causas da batida estão sendo investigadas.

A empresa Transenior, responsável pelo ônibus, lamentou a tragédia e informou que está colaborando com as autoridades. Também declarou solidariedade à família.

Segundo a empresa, o motorista prestou socorro no local e acionou os serviços de emergência. Ainda conforme a nota, imagens não indicam imprudência por parte do condutor.

"Reiteramos nosso compromisso com a segurança no trânsito", diz a nota oficial da Transenior. A investigação segue com a Polícia Civil.