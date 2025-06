Após matar mulher com facada no pescoço, homem confessa crime enviando selfie à família

Uma mulher de 37 anos foi assassinada com uma facada no pescoço na 4ª.feira (11.jun.25), em uma cidade do Triângulo Mineiro.

O companheiro dela é o principal suspeito e enviou uma selfie sujo de sangue à família, confessando o crime.

De acordo com testemunhas, o casal discutiu por horas ao longo do dia. Em certo momento, a mulher gritou: “Ele vai me matar”. Depois disso, o silêncio tomou conta da casa.

Uma vizinha relatou ter visto o homem deixando o local e confessando: “Matei porque ela me traiu”. A vítima ainda foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu ao ferimento no pescoço.

O filho do casal confirmou à polícia que os dois viviam um relacionamento conturbado. Segundo ele, a mãe havia sido agredida pelo parceiro ainda naquela manhã.

Após o crime, o homem fugiu. A Polícia Civil foi acionada e segue investigando o caso como feminicídio.

Familiares e vizinhos estão sendo ouvidos.