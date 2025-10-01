MS Notícias

RISCO

Crianças dormiam sobre colchão que escondia carabina calibre .44 em MS

Uma mulher acabou presa

Arma apreendida pela Polícia CivilArma apreendida pela Polícia Civil - Reprodução
Policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Chapadão do Sul apreenderam, na 2ª feira (29.set.25), uma carabina calibre .44 carregada com seis munições, durante diligência em uma residência na Rua Doze-A.

A equipe foi recebida por uma moradora que autorizou a entrada. Durante a revista, a arma foi localizada debaixo de um colchão onde uma criança dormia, fato que chamou a atenção dos investigadores pelo risco à integridade dos menores.

No imóvel estavam também um bebê de seis meses e uma criança de quatro anos, o que levou ao acionamento imediato do Conselho Tutelar.

Embora nenhuma droga tenha sido encontrada, a posse da arma de grosso calibre em condições tão perigosas motivou a prisão da responsável pela casa, que foi encaminhada à Delegacia de Polícia e permanece à disposição da Justiça.

