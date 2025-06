Pai da criança que matou a mãe com tiro já foi preso por disparo de arma

O empresário Armando Hartmann, de 56 anos, pai da criança de 2 anos que, acidentalmente, atirou contra a mãe Deborah Rodrigues Monteiro, de 27 anos, e a matou em Rio Verde de Mato Grosso (MS), já foi preso em 2023 por disparo intencional de arma de fogo, conforme a delegada responsável pelo caso, Danielle Felismino, disse ao g1MS.

O episódio ocorreu em uma propriedade rural da família, onde Armando, produtor rural, foi detido em flagrante e indiciado por disparo de arma de fogo. Após audiência de custódia, ele foi liberado. Ainda não há confirmação se a arma utilizada pela criança é a mesma envolvida na prisão do pai no ano passado. “Ele teve uma passagem em 2023 por disparo de arma de fogo em uma propriedade rural”, detalhou a delegada.

A pistola Glock modelo 45, calibre 9x19mm (semiautomática) que a criança manejou estava registrada em nome do pai na Polícia Federal. O produtor rural apresentou o Certificado de Registro da arma, que autoriza a posse legal apenas dentro da residência ou local de trabalho, com validade de cinco anos. A polícia apreendeu a pistola, um carregador e 18 munições. Esse tipo de armamento, até 2019, eram restritas a Forças Armadas e polícias federais, mas tiveram a venda liberada para civis durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). A autorização foi revogada em janeiro de 2023 pelo governo Lula (PT), porém os proprietários não foram obrigados a devolver as armas.

Esse tipo de pistola é conhecida por sua maior capacidade de munição — entre 12 e mais de 20 tiros — e pelo rápido tempo de disparo entre um tiro e outro, diferentemente dos revólveres, que carregam entre 5 e 8 balas.

Sobre a fatalidade, a polícia apurou que o casal estava sentado na varanda de casa, quando a criança pegou a arma que estava sobre a mesa e manuseou na frente dos pais. Em seguida, o menino disparou contra a mãe, atingindo-a no braço e tórax.

Imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher se levanta assustada. O menino corre para abraçá-la, enquanto a mãe tenta fugir, mas cai. Primeiramente, Armando recolhe a arma do chão e só depois vai até Deborah desfalecida no chão.

A vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo da mulher foi velado e sepultado no domingo (15.jun.25), no distrito de Alto Caracol, município de Caracol (MS).