Da Rua, homem atira contra casas e deixa moradores apavorados em MS

Policiais civis de Dourados prenderam em flagrante, na 2ª feira (18.ago.24), um homem de 41 anos acusado de aterrorizar um bairro da cidade na noite de domingo (17.ago.24). Armado e em uma motocicleta preta, ele realizou diversos disparos contra residências e pessoas com quem tinha desavenças.

De acordo com boletins de ocorrência, o primeiro ataque ocorreu em frente à casa de uma moradora cujo marido havia discutido com o suspeito por causa de um cachorro. Pelo menos dois disparos foram feitos, obrigando a mulher, que estava acompanhada de uma criança de um ano, a se esconder em um dos cômodos.

Em seguida, o homem atirou três vezes contra duas mulheres que conversavam em frente a outra residência. O ataque estaria ligado a uma briga anterior entre o suspeito e o irmão de uma das vítimas. Os disparos atingiram o portão e o muro da casa, mas as duas conseguiram escapar. Testemunhas ainda relataram tiros em um terceiro local, não identificado.

Na manhã desta segunda-feira, o investigado foi localizado em um bar no Jardim Itália. Durante a abordagem, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com quatro munições na cintura dele. A arma, as munições e a motocicleta foram apreendidas.

O homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma.