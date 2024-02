'Digital influencer' é executado a tiros em Nova Andradina

O digital influencer Danilo Vicente de Oliveira, conhecido como 'Danty' de 33 anos, foi alvejado a tiros na noite da 3ª.feira (27.fev.24), em Nova Andradina (MS).

A vítima chegou a ser socorrida ao Hospital Regional da cidade, mas faleceu na manhã desta 4ª.feira (28.fev.24), em razão dos ferimentos de projéteis.

Segundo apurado, dois suspeitos estavam em uma moto. Um deles, atirador, desceu e efetuou ao menos seis tiros contra Danilo, às 23h30 de ontem, quando ele estava em frente à casa que morava.

O imóvel fica nas proximidades do cruzamento das ruas Walter Hubacher e Anaurilândia. A dupla assassina fugiu na sequência.

Natural de Taquarussu, Danilo tinha 116 mil seguidores no Instagram (danilooliveira_danty) onde atuava fazendo lives de ‘shows de prêmios’ entre outras campanhas. Ele também trabalhava como promotor de eventos.

DESPEDIDAS

No Facebook, a irmã de Danilo deixou uma mensagem de carinho em pesar pela perda do familiar: “Hoje você nos deixou, como está doendo viver tudo isso. Dan só peço que cuide de nós aí de cima, pois vai ser difícil agora sem você aqui. Estou pedindo pra Deus confortar nossos corações porque um pedaço de cada um foi junto com você. Hoje quero lembrar das suas alegrias, das suas brincadeiras, das suas conquistas. Te amo maninho cuida da gente aí de cima”, escreveu Suellen Lopes, na legenda de fotos ao lado do irmão. Eis:

Numa outra mensagem de pesar, a irmã contou que Danilo iria ganhar uma sobrinha. Eis a publicação:

A mãe de Danilo, Maria Luiza, também publicou uma mensagem de pesar pela perda: "Meu filho por que você me deixou? Eu te amo muito e não vou esquecer dos momentos que nós vivemos juntos, você era minha alegria, eu te amo eternamente. A mãe está sem palavras para te falar, mas pelo filho que você é pra mim Deus tem um lugar reservado para você. Só vai restar saudades e sofrimento”, declarou na legenda de uma imagem ao lado do filho. Eis: