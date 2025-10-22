Vídeo: Dois pilotos morrem após queda e explosão de avião em aeroporto da Venezuela

Dois pilotos morreram na manhã desta 4ª feira (22.out.25) após a queda de uma aeronave no Aeroporto de Paramillo, em San Cristóbal, estado de Táchira, na Venezuela. O avião modelo Cheyenne, de matrícula YV1443, decolava quando perdeu altitude e caiu, explodindo em seguida.

Testemunhas relataram que a aeronave tentou realizar uma curva em baixa altitude antes da queda. A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e outras autoridades foram mobilizados rapidamente para conter o incêndio e iniciar as investigações.

As vítimas, ambas ocupantes da cabine, não eram naturais do estado onde o acidente ocorreu. Até o momento, seus nomes não foram oficialmente divulgados e ainda não há confirmação sobre a presença de outros passageiros.

O aeroporto permanece sob monitoramento enquanto as equipes técnicas analisam as circunstâncias do acidente.

Assista: