Icenira morre atropelada após queda de moto em cruzamento nas Moreninhas

Grave acidente de trânsito ocorrido na manhã desta 3ª feira (7.ou.25) resultou na morte de Icenira Gironde Madalena, de 55 anos, na Vila Cidade Morena, região das Moreninhas, em Campo Grande. Ela estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo marido quando o casal foi atropelado por um caminhão de uma distribuidora de bebidas.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Fraiburgo e Jaguariúna, por volta das 7h30. Conforme apurado, a moto, uma Honda Titan, trafegava pela Rua Fraiburgo, que tem a preferência, enquanto o caminhão vinha pela Rua Jaguariúna. O motorista do veículo de carga reduz a velocidade, mas avança o cruzamento, interceptando a trajetória da moto.

Ao perceber o caminhão, o motociclista tenta frear e desviar, mas perde o controle e cai junto com a esposa. Em seguida, ambos são atingidos pelo caminhão. Testemunhas correram para prestar socorro e acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas Icenira morreu ainda no local, antes da chegada da equipe médica.

O marido da vítima, que conduzia a moto e a levava para o trabalho, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado à UPA das Moreninhas. Familiares chegaram ao local momentos depois, abalados com a tragédia.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista do caminhão afirmou que não percebeu o impacto e só soube que havia atropelado alguém após ser alertado por uma testemunha. Ele permaneceu na cena do acidente e realizou o teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Científica isolaram a área e recolheram imagens e vestígios para esclarecer a dinâmica exata do acidente. O corpo de Icenira foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol).