Fazenda lamenta tragédia de queda que matou renomado arquiteto e cineastas em MS

A queda de uma aeronave no fim da tarde da última terça-feira (23), em área da Fazenda Barra Mansa, no Pantanal sul-mato-grossense, vitimou quatro pessoas, entre elas, nomes de destaque internacional na arquitetura e no cinema. Em nota divulgada nesta quarta-feira (24), a fazenda lamentou profundamente o acidente, prestou solidariedade às famílias das vítimas e esclareceu que se tratava de um voo particular, sem qualquer vínculo com os serviços turísticos oferecidos pela propriedade.

O acidente ocorreu na zona rural de Aquidauana, a cerca de 141 km de Campo Grande. A aeronave, um modelo Cessna Aircraft 175, fabricado em 1958, teria explodido ao colidir com o solo após uma tentativa malsucedida de arremetida. O piloto foi identificado como Marcelo Pereira de Barros, paulista, proprietário do avião. Ele também morreu na queda.

Entre os passageiros estavam:

Kongjian Yu, renomado arquiteto chinês, considerado um dos maiores do mundo, referência em urbanismo sustentável e design ecológico;

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, cineasta brasileiro com trabalhos voltados ao documentário e à produção cultural;

Rubens Crispim Jr., também diretor e documentarista.

Segundo as primeiras apurações da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, o piloto tentou retomar o voo com uma arremetida, mas a aeronave perdeu altitude e caiu, causando uma explosão imediata. A área do acidente, de difícil acesso, foi isolada pelo Corpo de Bombeiros para permitir o trabalho das equipes técnicas.

Em nota oficial, a Fazenda Barra Mansa informou que está colaborando com as autoridades e prestando todas as informações necessárias para esclarecer o caso. “Neste momento de dor, a Fazenda se solidariza com as famílias e amigos das vítimas, expressando seu mais sincero pesar pela irreparável perda”, diz o texto.

A Força Aérea Brasileira (FAB) também foi acionada. Por meio do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), uma investigação técnica será conduzida para apurar as causas da queda.

As investigações seguem em andamento e mais detalhes sobre o acidente devem ser divulgados nos próximos dias.