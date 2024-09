'Don Juan xavequeiro' seduziu mulheres e deixou prejuízo de R$ 300 mil

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu na 3ª feira (17.set.24), um homem de 33 anos, investigado por crime de estelionato, conhecido por aplicar o golpe do "Don Juan". A prisão ocorreu no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, na Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7). Durante a operação, foram apreendidos um veículo e um aparelho celular em posse do suspeito.

As investigações, conduzidas pelo 7º Distrito Policial (DP), revelam que o homem seduzia e enganava dezenas de mulheres em diversos estados, se passando por funcionário público federal. Ele convencia suas vítimas, além de seus familiares e amigos, a entregarem dinheiro com a promessa de obter objetos eletrônicos a preços reduzidos, supostamente apreendidos pela Receita Federal. O golpista fez cerca de nove vítimas somente em Fortaleza, causando um prejuízo estimado em R$ 300 mil.

O homem já havia sido preso pela Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) em 2022 e, na época, estava descumprindo medidas cautelares. As equipes do 7º DP o localizaram e efetuaram a prisão. Agora, ele está à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil orienta que outras possíveis vítimas do golpe procurem a delegacia mais próxima e registrem boletim de ocorrência.