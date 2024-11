Dono de arsenal matou pecuarista por dívida de 2 milhões de dólares

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul descobriu na 2ª feira (11.nov.24) um arsenal de armas e munições na fazenda e residência de um homem identificado como O.V.N., acusado de ser o mandante do assassinato do pecuarista Valdereis Rodrigues de França, ocorrido em 5 de novembro em Sete Quedas, a 467 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as investigações, motivado por uma dívida de 2 milhões de dólares, o crime foi executado em plena luz do dia, com munições de calibre 9mm. Na operação, foram apreendidas mais de 10 armas e quase 1.000 munições, além de equipamentos como drones e binóculos.

A operação contou com apoio de equipes de Dourados, Três Lagoas e São Paulo, revelando que o acusado possuía armamentos comumente utilizados por grupos de extermínio. O suspeito, que possui dupla cidadania brasileira e paraguaia, está foragido e pode ter fugido para o Paraguai. As autoridades locais foram acionadas para colaborar na busca.