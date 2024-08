Duplo homicídio no Danúbio Azul: investigação aponta emboscada em execução de irmãos

A Polícia Civil investiga um duplo homicídio ocorrido na noite de 2ª feira (12.ago.24), no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande, onde dois irmãos foram mortos a tiros em um ataque premeditado que ocorreu por volta das 21h40. O caso foi registrado como homicídio qualificado por emboscada, devido à forma como as vítimas foram surpreendidas e executadas.

Os alvos foram os irmãos Paulo Henrique Ramires Pereira, de 30 anos, e Mateus da Silva Pereira, de 22 anos. Ambos foram alvejados por um total de 11 disparos de pistola 9 mm, com Paulo recebendo oito tiros e Mateus três. Uma terceira pessoa, identificada como D.F.P.L., de 42 anos, também foi atingida, mas sobreviveu e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada para a Santa Casa.

Detalhes do Crime

De acordo com informações do boletim de ocorrência, dois suspeitos chegaram a pé ao condomínio residencial localizado na Rua Acrópole, onde as vítimas residiam. Enquanto um dos suspeitos permaneceu na entrada da quitinete, o outro entrou no imóvel e abriu fogo contra os irmãos e a terceira vítima. Paulo e Mateus caíram próximos um do outro, e o local foi encontrado com quatro projéteis e 13 cápsulas de munição espalhados pelo chão, evidenciando a brutalidade do ataque.

A tipificação do crime como homicídio qualificado por emboscada indica que os autores planejaram o ataque de maneira a impossibilitar qualquer chance de defesa por parte das vítimas. A emboscada, segundo a polícia, foi meticulosamente planejada, com os autores esperando o momento certo para agir, o que caracteriza uma execução.

Histórico das Vítimas

As vítimas fatais tinham antecedentes criminais. Paulo Henrique possuía um extenso histórico de delitos, incluindo lesão corporal, violência doméstica, tráfico de drogas, roubo, furto, e sequestro. Mateus, por sua vez, também tinha passagens pela polícia por crimes como ameaça, violência doméstica, e roubo. A terceira vítima, D.F.P.L., que sobreviveu ao ataque, não tinha passagens pela polícia.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está à frente das investigações e trabalha para identificar os autores do crime e entender a motivação por trás do duplo homicídio. A polícia busca determinar se o ataque foi motivado por vingança, acerto de contas ou outra razão ainda desconhecida.