Dormindo, Luan é morto a golpes de faca e pauladas pelo ex da 'ficante'

Luan de Oliveira Storini, de 21 anos, foi assassinado às 01h da madrugada desta 3ª feira (27.fev.24), a golpes de faca e pauladas, enquanto dormia na casa de uma mulher com quem se relacionava amorosamente, na Rua Antônio Oliveira Sanches, no Distrito de Amandina, em Ivinhema (MS).

Segundo a Polícia Civil, o ex-marido da mulher, Ronilson da Silva e Silva, de 19 anos, foi preso em flagrante e confessou ter matado Luan, após flagrá-lo na cama com a sua ex-esposa.

De acordo com os investigadores, apesar da mulher ter se separado, Ronilson insistia em reatar o relacionamento e teria ido na madrugada à casa dela quando viu Luan dormindo.

Diante disso, tomado pelo ciúmes, Ronilson desferiu diversas facadas na vítima e ainda utilizou um pedaço de madeira, o qual bateu várias vezes contra o corpo de Luan já sem vida.

Depois de assassinar o jovem, Ronilson foi até um posto da Polícia Militar e confessou o crime, recebendo voz de prisão em flagrante.

A Polícia Civil e a Perícia foram acionadas, indo até o local e apreendendo os objetos utilizados pelo autor.

Tanto a faca quanto a madeira estavam com manchas de sangue.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município, como homicídio qualificado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso e homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.