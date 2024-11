Enfermeira é agredida por paciente em hospital de Joinville

Uma enfermeira foi agredida por um paciente no Hospital Dona Elena, em Joinville, Norte de Santa Catarina. O caso aconteceu na tarde de sábado (22.nov.24) e foi parcialmente registrado em vídeo, que circulou nas redes sociais. O agressor foi preso em flagrante e teve a detenção convertida em preventiva.

De acordo com o G1, o homem estava sendo atendido na emergência quando se alterou, passando a agredir verbal e fisicamente a profissional de saúde. Nas imagens, ele aparece proferindo xingamentos e atacando a enfermeira, cujo nome não foi divulgado. Após as agressões, a segurança do hospital acionou a Polícia Militar, que levou o homem até a delegacia.

Coren-SC repudia o ataque

O caso gerou indignação entre profissionais da saúde e foi duramente criticado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren-SC), que emitiu a seguinte nota:

"O Coren-SC acompanha com tristeza e repúdio o episódio de violência contra profissionais de enfermagem que estão circulando nas redes sociais neste fim de semana. Não bastasse as cargas horárias excessivas, remunerações insuficientes e todas as dificuldades que nossa profissão enfrenta, agora temos que assistir episódios de violência física.

O Coren-SC, por meio do seu departamento de fiscalização e o departamento Jurídico, estará ao lado dos profissionais para o que for necessário. Já estamos tomando as medidas cabíveis sobre esta denúncia. Não podemos tolerar mais esse tipo de situação. Chega de violência contra os profissionais de Enfermagem.”

Ainda conforme divulgado pelo G1. a presidente do Coren-SC, Maristela Azevedo, também repudiou a violência e destacou que a entidade já está adotando providências: “Recentemente tivemos uma audiência pública contra a violência no trabalho aqui em Santa Catarina e tomaremos as providências, sim, que nos couberem dentro do Conselho Regional da Enfermagem"