Estudante de 19 anos atira em colega em escola pública de Natal

Uma estudante de 19 anos disparou contra um colega dentro de uma escola pública em Natal (RN) na 3ª feira (17.dez.24). Identificada como Lyedja Yasmin Silva Santos, a jovem deixou uma carta de despedida afirmando que “agiu sozinha e adquiriu tudo por conta própria”. Com ela, a polícia encontrou um revólver calibre .38, três facas e livros sobre serial killers.

Conforme o Metrópoles, o ataque ocorreu na Escola Estadual Berilo Wanderley, que suspendeu as atividades até 5ª feira (19.dez.24). Na carta, Lyedja revelou que buscava “encontrar a paz” e sugeriu a intenção de tirar a própria vida após o atentado.

Durante a ação, a jovem tentou disparar todas as munições, mas apenas um tiro foi efetuado. Um aluno de 18 anos foi atingido de raspão na cabeça. A estudante também tentou atirar contra uma professora, mas a arma falhou.

De acordo com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Lyedja parecia ter alvos específicos, mas os disparos foram aleatórios. A jovem foi imobilizada por outro estudante e será autuada por tentativa de homicídio qualificado. Em depoimento, ela permaneceu em silêncio e foi acompanhada por advogados.

O aluno ferido foi levado ao Hospital Walfredo Gurgel, na Zona Leste de Natal, onde recebeu atendimento médico. Ainda conforme o Metrópoles, a Secretaria de Saúde Pública do RN (Sesap) informou que não está autorizada a divulgar informações sobre o estado de saúde do jovem.

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer (SEEC) do Rio Grande do Norte lamentou o ocorrido e declarou estar colaborando com as investigações. Em nota, a SEEC afirmou que presta apoio à escola e se solidarizou com a família do aluno atingido.