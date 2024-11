Ex-mulher revela que alvo de atentado em Brasília era Moraes

A ex-mulher de Francisco Wanderley Luiz, responsável pelas explosões na Praça dos Três Poderes em Brasília, revelou à Polícia Federal que o alvo principal do ataque era o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Em depoimento aos agentes em Santa Catarina, divulgado pelo UOL, ela afirmou que ele planejava "matar o ministro e quem mais estivesse junto" antes de tirar a própria vida. Segundo a mulher, Wanderley havia compartilhado suas intenções em grupos privados desde a derrota de Jair Bolsonaro nas últimas eleições.

O atentado ocorreu na noite de 4ª feira (13.nov.24), quando Francisco Wanderley Luiz, conhecido como “TiÜ França”, tentou invadir a Praça dos Três Poderes portando explosivos em um carro. Imagens de câmeras de segurança mostraram que ele arremessou um explosivo em direção ao Supremo Tribunal Federal, mas o objeto ricocheteou e detonou próximo a ele, resultando em sua morte.

Ainda conforme o UOL, a ex-mulher também relatou que o ataque vinha sendo planejado há meses, com o autor fazendo buscas frequentes na internet para viabilizar o atentado. Ela destacou que, na visão dele, o ato era uma missão contra aqueles que considerava inimigos, incluindo o presidente Lula, ministros do STF e outras figuras políticas.

Investigações apontam que, pouco antes da explosão, Wanderley enviou mensagens ameaçadoras a si mesmo, mencionando ataques ao STF, ao presidente Lula e a outras figuras públicas como William Bonner e os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e José Sarney.

A Polícia Federal segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes do ataque e possíveis conexões com outras redes extremistas. A segurança em Brasília foi reforçada após o atentado, com medidas adicionais nos prédios dos Três Poderes.