Estuprador é preso após atacar mulher em carro e roubar celular dela

Um homem identificado como L.H.S foi preso em flagrante na noite de 6ª feira (6.jun.25), em Campo Grande, acusado de estuprar uma mulher de 43 anos e roubar o celular dela. O crime ocorreu na madrugada do mesmo dia, na região central da capital, e mobilizou equipes da Polícia Civil e da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Segundo a vítima, o suspeito foi conhecido durante uma festa em um bar na Esplanada Ferroviária. Após deixarem o local juntos, ela foi violentada dentro do próprio carro. Em seguida, o autor fugiu levando o celular da vítima.

Por volta das 6h40, a GCM foi acionada e encontrou a mulher em estado de choque, debruçada sobre o volante, em frente ao Armazém Cultural. Ela relatou o estupro e foi levada par a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde o caso foi registrado.

Imediatamente, a Deam iniciou a investigação, com coleta de provas técnicas, exames de corpo de delito, perícia no veículo e análise de imagens de câmeras de segurança. O reconhecimento feito pela vítima e depoimentos de testemunhas também contribuíram para a identificação do agressor.

O suspeito foi localizado às 21h30 na Rua 14 de Julho, esquina com a Rua Maracaju, durante ação da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da GCM, em conjunto com os investigadores da Deam. Ele não portava materiais ilícitos no momento da abordagem, mas foi detido e encaminhado para a delegacia.