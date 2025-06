Vereador de extrema direita é preso por estupro de vulnerável

Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa (PL), de 39 anos, médico e vereador mato-grossense foi preso por estupro de vulnerável no último sábado (31.mai.25), em Canarana (MT).

Segundo as autoridades de MT, o sujeito foi preso em flagrante, armazenando imagens de abuso e exploração sexual infantil.

Ele passou por audiência de custódia ainda no fim de semana e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

A reportagem entrou em contato com o Conselho Regional de Medicina (CRM-MT) e com a Câmara Municipal, mas ambos não quiseram se manifestar sobre o caso.

O delegado Flávio Leonardo disse que Thiago armazenava as imagens na casa dele e no escritório médico onde trabalhava. A polícia disse que ele também produzia vídeos com crianças e compartilhava.

Delegado de Canarana, Dr. Flávio Leonardo – Imagem Reprodução

Roupas infantis e itens sexuais foram encontrados na casa de Thiago Bitencourt, que se declara eleitor de Jair Bolsonaro (PL) e um homem conservador (nos moldes da extrema direita).

As vítimas, disse a polícia, eram menores em situações de vulnerabilidade. Ele também estaria se relacionando com uma adolescente e a submetendo a escravidão sexual.

Este é o médico e vereador, Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa, preso por estupro de vulnerável, armazenamento e produção de pornografia infantil. Foto: Reprodução

“As investigações apontam que o suspeito estaria se relacionando com um adolescente e a submetendo a práticas de escravidão sexual. Há fortes indícios de que o suspeito utilizava essa adolescente como instrumento para abusar sexualmente de uma criança de apenas dois anos de idade”, disse.

Após a prisão, outra vítima, uma adolescente de 15 anos foi encontrada. Segundo ela, o vereador estaria se relacionando com ela desde os 12 anos.