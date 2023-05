Ex-aluno, de 15 anos, esfaqueia mãe de colega na escola

A mãe de um aluno, que seria advogada, de 46 anos, foi esfaqueada na tarde desta 5ª.feira (18.mai.23), quando deixava o filho na Escola Municipal Bernardo Franco Baís, na Avenida Calógeras, Vila Santa Luzia, em Campo Grande (MS).

Conforme informações preliminares, o autor do esfaqueamento seria um adolescente de 15 anos, ex-aluno da escola que usava uniforme da Rede Municipal de Ensino (Reme), no momento do crime.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Santa Casa.

Após desferir as facadas na mulher, o adolescente se trancou em um banheiro da unidade, mas acabou sendo apreendido pela Polícia Militar (PM).

*Com informações do Campo Grande News.