Ex-funcionário furtava fios e derrubava internet em cidade de MS

A Polícia Civil prendeu na manhã desta 2ª feira (21.out.24), um ex-funcionário de instalação de internet, acusado de furtar fios e causar interrupções nos serviços de telecomunicações em Três Lagoas, a 324 quilômetros de Campo Grande. A ação faz parte da "Operação Sinal Livre", conduzida pela Terceira Delegacia de Polícia Civil do município, em resposta a uma série de furtos que vinham prejudicando operadoras de telefonia como Oi, Vivo e Claro.

A prisão ocorreu em frente à residência do suspeito, de 31 anos, no bairro Vila Verde. No local, foram apreendidos fios furtados da empresa Oi, além de um veículo Corsa que ele utilizava para transportar o material. A polícia encontrou os cabos já descascados e queimados, prontos para serem vendidos a ferros-velhos da cidade.

Com experiência anterior na instalação de internet, o acusado usava suas habilidades e ferramentas profissionais, como cinturão de segurança e escada, para realizar os furtos diretamente dos postes das concessionárias. As investigações apontam que ele é responsável por subtrair cerca de 800 metros de cabos, causando prejuízos significativos às empresas e transtornos para os usuários.

A polícia informou em nota que o suspeito será indiciado por furto qualificado, crime com pena de até oito anos de prisão. "A prisão do autor representa um alívio para as empresas de telefonia, que vinham sofrendo com frequentes interrupções de serviço devido aos furtos", declarou a polícia em nota.