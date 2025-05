Ex-motorista do Conselho Tutelar é preso com pornografia infantil em MS

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante nesta 4ª feira (14.maio.25) na Vila Popular, em Campo Grande, durante a Operação Proteção Integral II. A ação é coordenada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), em parceria com a Polícia Federal. O suspeito, que já trabalhou como motorista do Conselho Tutelar da capital, é investigado há cerca de um ano por armazenar e compartilhar material de abuso sexual infantil.

Segundo a DEPCA, ele participava de grupos virtuais de compartilhamento desse tipo de conteúdo e realizava aquisições mediante pagamento há pelo menos três anos. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, policiais localizaram arquivos ilícitos em seus aparelhos celulares e no computador pessoal, que foram apreendidos. O vigilante foi detido em flagrante e encaminhado à unidade para os procedimentos legais.

A prisão integra uma ofensiva nacional contra crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes. A Operação Proteção Integral II cumpre 130 mandados de busca e apreensão e oito de prisão preventiva em todos os estados e no Distrito Federal. Ao todo, 467 policiais federais e 156 policiais civis participam da operação. Até o momento, 35 prisões em flagrante foram realizadas em diversas regiões do país.