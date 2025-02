Operação mira distribuição de pornografia infantil no interior do MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) e do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Três Lagoas, participou da Operação Pharos, coordenada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). A ação teve como alvo o combate à aquisição, armazenamento e disseminação de material de abuso sexual infantojuvenil na internet.

A operação faz parte de um esforço nacional conduzido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas – Ciberlad/Diopi/Senasp.

Em Três Lagoas, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, resultando na coleta de provas digitais e na apreensão de dois celulares, um pendrive e 42 CDs/DVDs, que serão submetidos à perícia para aprofundamento das investigações.

O trabalho policial identificou indivíduos envolvidos na obtenção e compartilhamento de material ilícito em plataformas digitais, com o objetivo de desarticular redes criminosas e reforçar os processos judiciais.

Os investigados responderão por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cujas penas podem chegar a seis anos de reclusão, além de multa. A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população no combate a esse tipo de crime e orienta que qualquer atividade suspeita seja denunciada nos canais oficiais ou na delegacia mais próxima.