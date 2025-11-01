Ex-subsecretário desviava cheques de IPTU e ITBI para conta pessoal em Goiás

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Quirinópolis – 8ª DRP, prendeu na 5ª feira (30.out.25), durante a Operação Tributo Pessoal, um ex-subsecretário da Prefeitura do município.

Segundo as investigações, o ex-servidor recebia cheques de contribuintes referentes a tributos como IPTU e ITBI, mas desviava os valores para sua conta pessoal. Para encobrir o esquema, ele excluía os débitos do sistema municipal e emitia guias falsas com autenticação adulterada.

As condutas são enquadradas, em tese, nos crimes de peculato (Art. 312 do Código Penal) e inserção de dados falsos em sistema de informações (Art. 313-A), além de possíveis crimes conexos contra a Administração Pública.