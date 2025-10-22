Operação apura fraude fiscal de R$ 779 milhões em MS

O Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, deflagrou nesta 4ª feira (22.out.25) a Operação DNA Fiscal, que apura um esquema de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro com prejuízo superior a R$ 779 milhões aos cofres públicos estaduais.

A ação, realizada com apoio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), cumpriu mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas ligadas a uma organização criminosa especializada em fraudes fiscais.

Os alvos atuavam principalmente no Estado, mas mantinham ramificações no Paraná, com o apoio de equipes da Polícia Civil de Maringá e da Delegacia de Nioaque.

De acordo com as investigações, o grupo estruturava o esquema em três núcleos: gerencial, composto pelos verdadeiros administradores; de interpostos, formado por “laranjas” usados para ocultar os beneficiários; e financeiro, responsável pela movimentação de valores em espécie e pela blindagem patrimonial. As empresas declaravam o ICMS, mas não realizavam o recolhimento, acumulando dívidas e transferindo as atividades para novas razões sociais com o mesmo modelo de fraude.

Segundo a Polícia Civil, as movimentações financeiras do grupo ultrapassavam R$ 1 milhão por mês e envolviam sucessões empresariais simuladas, holdings patrimoniais e empresas de fachada. O nome da operação faz referência à estrutura familiar dos investigados, que, ao longo dos anos, teriam utilizado vínculos de parentesco para perpetuar as práticas ilícitas, o “DNA” do grupo.

Foram autorizadas medidas de bloqueio de bens, quebra de sigilo fiscal e análise de dispositivos eletrônicos apreendidos, além do compartilhamento de provas com a PGE e a Sefaz. As investigações seguem sob sigilo judicial.