Falso delegado é preso pelo Garras com distintivos falso em Campo Grande

Nesta 6ª feira (20), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras), cumpriu um mandado de busca domiciliar contra um homem de 36 anos, suspeito de utilizar indevidamente símbolos públicos em Campo Grande.

De acordo com as investigações, o indivíduo estaria se passando por "Delegado" e fazendo uso do Brasão das Armas e da Insígnia Policial, ambos de uso exclusivo de órgãos estatais.

Durante a ação, foram apreendidos roupas, distintivos e carteiras que continham esses símbolos, cujo uso é restrito. O suspeito responderá pelo crime previsto no artigo 296, §1º, III, do Código Penal.