Piloto tentou arremetida antes de queda que matou 4 em MS, diz polícia

A Polícia Civil investiga a queda de uma aeronave que matou quatro pessoas no Pantanal, em Aquidauana. O acidente ocorreu no fim da tarde de terça-feira (23), na região da Fazenda Barra Mansa, a cerca de 141 km de Campo Grande. Informações são de que o piloto tentou arremeter antes da queda.

Equipes do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) e da Delegacia de Polícia de Aquidauana foram enviadas ao local de difícil acesso para a realização de perícia. O avião, um Cessna Aircraft 175, de 1958, explodiu ao atingir o solo.

Entre as vítimas, foram identificados o piloto e proprietário da aeronave, Marcelo Pereira de Barros, e os passageiros Kongjian Yu (de nacionalidade chinesa), Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr.

Segundo uma apuração preliminar, o piloto teria tentado uma arremetida, uma manobra de retomada de voo, antes da queda. A tentativa falhou, e o avião perdeu altitude, colidindo com o solo e explodindo. As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas.

A Força Aérea Brasileira (FAB) foi acionada e, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), deve assumir as investigações técnicas sobre as causas da queda.