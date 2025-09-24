Avião cai no Pantanal e mata o piloto, Marcelo, e mais 3 pessoas

Um acidente aéreo tirou a vida de cinco pessoas entre o fim da tarde e início da noite desta 3ª feira (23.set.25), na região da fazenda Barra Mansa, em Aquidauana, a 141 km de Campo Grande.

A aeronave de pequeno porte caiu no Pantanal sul-mato-grossense e explodiu logo após atingir o solo.

O avião, modelo Cessna Aircraft 175, prefixo PT-BAN, foi fabricado em 1958 e era utilizado para serviços privados. O piloto foi identificado como Marcelo Pereira de Barros, paulista que deixa dois filhos, Hugo e Gael. Entre as vítimas também estariam dois brasileiros e um passageiro de nacionalidade chinesa.

Segundo a delegada Ana Cláudia Medina, do Dracco, equipes da Polícia Civil e do Grupo Ícaro foram enviadas para apurar as circunstâncias do acidente. “Confirmo a queda da aeronave com quatro óbitos. As equipes já estão em deslocamento para levantar a dinâmica dos fatos”, afirmou.

De acordo com informações preliminares, o piloto teria tentado uma arremetida, manobra de retomada de voo durante o pouso. Pouco depois, o avião perdeu altitude e caiu, resultando em uma explosão imediata. O motivo da tentativa de manobra ainda não foi esclarecido.

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana isolou a área, considerada de difícil acesso, para facilitar os trabalhos de resgate. A Força Aérea Brasileira foi acionada e deve atuar nas investigações que apurarão as causas da queda.

Mais informações sobre as vítimas e os desdobramentos da tragédia serão divulgadas pelas autoridades nos próximos dias.