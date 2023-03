"Fechem os olhinhos, se não perde ponto", dizia professor ao abusar de alunas

Um professor de Educação Física estaria abusando de suas alunas e para intimidá-las dizia: "Fechem os olhinhos, se não perde ponto", durante a prática do crime, numa Escola Estadual, no Bairro Ipacaraí, em Três Lagoas (MS).

Em registro de ocorrência, foi relado que duas alunas saíram da quadra de esportes chorando e foram tomar água. A coordenadora, vendo a cena, questionou o que havia acontecido, quando as meninas revelaram terem sido abusadas pelo professor.

O pai de uma das vítimas disse ter sido avisado pela própria instituição de ensino sobre o ocorrido na 5ª.feira (9.mar.23). “Fui à delegacia da Mulher, registrei a queixa, levei no IML para fazer o corpo de delito. E ali foi relatado que o hematoma, o médico olhou e tirou a foto também, da marca que ficou no seio dela, quando ele [professor] apertou... E tem mais outro fato, ele chegava na sala de aula e falava mulheres da minha, não existe isso...”, contou o genitor, de 36 anos, que é Guarda Patrimonial no município.

As vítimas disseram que o professor havia passado a mão nas coxas, costas e seios delas. Também havia puxado o cabelo de uma das meninas.

Ainda conforme consta no boletim, o professor já teria assediado outras alunas ano passado, mas não foi afastado. A alegação da diretoria da escola foi que nenhuma família havia denunciado à polícia.

Temendo que o professor saia ileso novamente, a família da menina de 11 anos, procurou o vereador três-lagoense Davis Martinelli (DEM) que cobrou, por meio de ofícios, esclarecimentos ao Núcleo Regional da Educação Estadual e ao Conselho Tutelar do município. Os ofícios foram enviados em 10 de março relatando o abuso. Eis os ofícios:

O vereador disse que direção da escola havia se comprometido em afastar o professor durante as investigações. O caso é apurado pela Delegacia da Mulher de Três Lagoas (Deam).

Com informações do Perfil News.