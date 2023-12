FICCO/MS apreende duas toneladas de maconha em Campo Grande (MS)

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul (FICCO/MS) apreendeu, na tarde desta quinta-feira, 7, 2.146 Kg de maconha, em Campo Grande (MS). Além da prisão em flagrante por tráfico de drogas do motorista do caminhão e de um casal, que atuava como batedor.

Esta ação é fruto da recém-criada Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul, unidade operacional que reúne, até o momento, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Polícia Civil, Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário e a Secretaria Nacional de Políticas Penais.

Fonte: PRF MS