Funcionário furta R$ 13 mil em pedras de fel de frigorífico em Goiás

A Polícia Civil de Inhumas (GO) prendeu em flagrante na 5ª feira (16.jan.25), um homem acusado de furto qualificado em um frigorífico da cidade. O funcionário foi detido após a empresa denunciar o desaparecimento de pedras de fel, um material valioso avaliado em aproximadamente R$ 13.526,20.

Os investigadores da Delegacia de Inhumas analisaram imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, que flagraram o momento em que o suspeito subtraiu o material. Após a identificação, a equipe realizou buscas no veículo do funcionário, onde encontrou o objeto furtado.

Durante o interrogatório, o homem confessou o crime e revelou que já havia cometido furtos semelhantes em outros locais onde trabalhou. Segundo um representante do frigorífico, o material subtraído possui alto valor no mercado.

O suspeito foi autuado e responderá pelo crime de furto qualificado. A Polícia Civil segue apurando o caso para verificar se há envolvimento do acusado em outros crimes.