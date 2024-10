Idoso com Alzheimer é acusado de furto e acaba espancado por 4 homens

O idoso José Reinaldo Ferreira de Oliveira, de 64 anos, foi brutalmente agredido na Avenida Nathan Xavier, no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. O ataque, ocorrido no último domingo (27.out.24), veio a público nesta 5ª feira (31.out.24), quando familiares divulgaram o caso nas redes sociais e relataram que a vítima tem Alzheimer.

De acordo com o site D24AM, câmeras de segurança registraram o momento em que José, conhecido na região como “Fluminense”, é atacado com socos e chutes por um homem que o acusava de roubar um celular. Ao tentar se levantar, José foi novamente derrubado por outro agressor, que chegou ao local em uma motocicleta. Ambos aparentavam estar sob efeito de álcool.

As imagens mostram José sendo derrubado e atacado repetidamente pelo primeiro agressor. Desorientado, ele cai no meio da avenida e, ao tentar levantar-se, é surpreendido pelo segundo homem, que chega de moto e também o agride. Após a violência, os agressores deixam o local, enquanto populares, revoltados, tentam ajudar a vítima.

A família de José foi chamada por testemunhas e o idoso foi levado para um hospital em Manaus. Ele permanece internado com fraturas no braço e no crânio, necessitando de uma transferência para realizar cirurgia. O vídeo do ataque foi compartilhado pelos familiares na tentativa de identificar e localizar os suspeitos.