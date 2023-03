Fusca e carreta batem de frente e motorista morre carbonizado (vídeo)

O condutor de um fusca morreu carbonizado na noite deste sábado (18.mar.23), ao bater frontalmente contra uma carreta no quilômetro 292 da BR-267, em Nova Alvorada do Sul (MS).

Segundo o site Alvorada Informa, o condutor do fusca estava na contramão. Com o impacto, o fusca explodiu e entrou em chamas. A condutora da carreta conseguiu desembarcar, mas o condutor do fusca morreu preso às ferragens. Um vídeo feito pelo site repórter Rones Cezar Leal mostra os veículos em chamas. Veja:

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros Militar estão no local.