Garoto de 13 anos morre engasgado com pedaço de carne em Goiás

Um adolescente de 13 anos morreu engasgado com um pedaço de carne na 5ª feira (24.out.24), em Trindade, na região Metropolitana de Goiás. Familiares levaram o garoto às pressas ao quartel do Corpo de Bombeiros, mas ele não resistiu.

Conforme uma nota divulgada pelo jornal Metrópoles, os bombeiros explicaram que a família chegou ao local em busca de socorro.

“Os militares notaram que a vítima não respirava e estava inconsciente, apresentando coloração pálida. De imediato, deram início a manobras de desobstrução de vias aéreas e partiram para o protocolo de parada cardiorrespiratória com técnicas de ressuscitação cardiopulmonar com o uso de Oxigênio suplementar, ambu e desfibrilador autônomo (DEA) e acionaram o serviço de suporte avançado do Samu de Trindade”, diz a nota.

Consta ainda que o garoto estava no banco traseiro, inconsciente pálido. O primeiro atendimento foi uma manobra de Heimlich, realizada por três vezes, sem sucesso. Em seguida, a equipe iniciou os procedimentos de reanimação cardiorrespiratória, com uso de oxigênio e desfibrilador, mas o garoto não reagiu.