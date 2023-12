Pecuarista morre engasgado com carne durante casamento de luxo

O pecuarista Ricardo Lago Zaher, de 30 anos, morreu às 19h05, do sábado (2.dez.23), após passar mal e se engasgar com um pedaço de carne durante uma festa de casamento de luxo no Jardim dos Estados, em Campo Grande (MS).

Conforme o Boletim de Ocorrência, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram manobras de ressuscitação por cerca de 1 hora e 17 minutos, mas o empresário não respondeu.

O corpo de Ricardo foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Coronel Antonino e posteriormente para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL).

Ainda de acordo com registro policial, não havia sinais de violência no corpo. O sucinto boletim de ocorrência sobre o caso não detalha o nome de testemunhas, nem de quem era o casório.

Zaher era casado há pouco mais de um ano com a arquiteta e urbanista Adriana Puorro. No último registro do casal compartilhado por ela em um perfil público, os dois fizeram uma viagem ao Pantanal para pescar.

Kamila Zaher, irmã do pecuarista, compartilhou informações sobre o velório e elogiou o irmão em um story no Instagram. “Sei o quanto meu irmão foi alguém incrível e que marcou a vida de inúmeras pessoas (…) Ainda sem acreditar, mas meu melhor amigo não está mais aqui — te amarei até o fim, cuida de mim aí do céu, meu anjinho”, escreveu.

O pecuarista Ricardo Lago Zaher foi velado e sepultado no último domingo (4.dez), no Parque das Primaveras.