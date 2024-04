Três influencers são presas por propagar 'vapes' com óleo de maconha

As influenciadoras digitais Rhaynara Didoff, Elisa de Araújo Marden e Letícia Susane Correia Castro foram presas pela Polícia Civil (PCDF) na manhã desta 4ª.feira (24.abr.24).

Elas são alvos da Operação Nárke, coordenada pelo Ministério da Justiça, que investiga crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e contra a saúde pública.

Segundo os investigadores, as influencers estavam fazendo propaganda de "vapes", vaporizadores eletrônicos, com essência de maconha.

Em nota, a defesa de Elisa e Rhaynara afirmou que ainda não teve acesso ao inquérito e que a prisão foi "imposta como desnecessária". Não conseguimos contato com a defesa de Letícia Castro.

Segundo as investigações, uma organização criminosa manipulava óleo de canábis e envasava em refis de cigarros eletrônicos. O grupo mantinha web sites e contas em redes sociais para o comércio online dos produtos. Para expandir as vendas, contratavam digital influencers de diversas partes do país para divulgá-los.

As investigações apontam que o esquema funcionava assim: o grupo adquiria maconha dos Estados Unidos, enviava para o Brasil em potes de cera de depilação e a manipulava em São Paulo para vender em refis de cigarros eletrônicos. Eles misturavam a maconha com solventes e aromatizantes, vendendo como diferentes genéticas de maconha e remédios para diversas doenças. Profissionais de TI no Rio de Janeiro ajudavam na lavagem de dinheiro com plataformas de comércio eletrônico. Para expandir as vendas, contratavam influencers para divulgar os produtos.

Além disso, a organização criminosa abriu contas bancárias em nome de terceiros, utilizava empresas fantasmas e documentos falsos e aplicava tecnologia de deepfake para burlar a segurança de aplicativos bancários.

Ao todo, nove mandados de prisão e 12 de busca e apreensão já foram cumpridos no DF, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

"Nota à Imprensa: operação Nárke (CORD)

Defesa de - Elisa Marden e Rhaynara Didoff

Em relação ao recente caso de tráfico de drogas que envolve a defesa gostaria de esclarecer que até o momento não teve acesso ao inquérito correspondente. Esta falta de acesso dificulta nossa capacidade de analisar detalhes e apresentar uma defesa robusta.

Entretanto, mesmo diante dessa situação, é importante ressaltar que consideramos a prisão atualmente imposta como desnecessária. A defesa está trabalhando diligentemente para obter acesso ao inquérito e, assim que possível, apresentará um pedido de liberdade ou outras medidas adequadas para garantir os direitos legais das investigadas.

Estamos comprometidos em cooperar plenamente com as autoridades e confiantes de que a verdade prevalecerá no desenrolar deste caso.

Advogados - Caio Vitor gomes nogueira, Luís Gustavo delgado Barros e Fabrício Martins Chaves Lucas"