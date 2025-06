Gerente de empresa é preso por se apresentar nu a funcionárias em MS

A Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul prendeu na 2ª feira (9.jun.25) um homem de 47 anos investigado por importunação sexual contra funcionárias de uma empresa de energia solar, da qual ele é gerente. A prisão preventiva foi cumprida menos de uma semana após o registro da ocorrência.

Segundo as investigações, o suspeito teria exposto partes íntimas de forma intencional em duas ocasiões diferentes, durante o expediente das funcionárias, que também prestavam serviços de limpeza em uma residência vinculada a ele. O imóvel, que deveria estar vazio, era utilizado pelo investigado para constranger as vítimas.

No primeiro episódio, ele foi visto vestindo apenas uma cueca diante de uma das trabalhadoras. Mesmo após o relato feito à chefia, a empresa manteve os serviços e enviou outra funcionária para acompanhar a vítima nas visitas seguintes. Na segunda ocasião, com ambas na residência, o gerente se apresentou completamente nu, novamente de forma proposital.

A situação ficou ainda mais complicada quando uma terceira mulher, também funcionária da empresa, compareceu à delegacia e relatou situações semelhantes. Ela revelou que não havia denunciado antes por medo de perder o emprego, mas decidiu se manifestar após a colega procurar as autoridades.

Diante dos elementos reunidos, o delegado responsável pelo caso solicitou a prisão preventiva do investigado. O pedido foi acatado pela Justiça, com manifestação favorável do Ministério Público, e a prisão foi executada pela equipe policial. O caso segue sob investigação.